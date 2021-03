Amicar - A Napoli raddoppia il car sharing elettrico

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nonostante le difficoltà di un primo anno iniziato in piena pandemia, lo scorso giugno, e di diversi episodi di vandalismo e veri e propri furti,, il primo e unico car, con la più grande flotta di auto totalmente elettriche nel Mezzogiorno, non lascia e, anzi,. Alle 35 Peugeot e-208 con le quali il servizio era iniziato, si aggiungeranno altre 30 vetture a batterie, operative in flotta entro metà aprile. Sviluppato sulle prime esperienze del progetto sperimentale Ci.Ro (durato un triennio, dal 2014, con 11 Renault Zoe sul territorio partenopeo), il servizioera stato progettato in epoca pre-Covid e in realtà puntava a un mondo "normale" con una città piena di turisti, studenti universitari e professionisti, oltre che sulla movida nel ...