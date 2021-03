Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 07:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 2 marzo Buongiorno o dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi ha nominato Generale Francesco Paolo figliuolo nuovo commissario per l’emergenza covid in sostituzione di domenica Arcuri ministri divisi durante la riunione nella cabina di regia con il premier per le Ultime limature dpcm su quelle misure di correre per le scuole in zona arancione la discussione si sarebbe accesa tra chi sarebbe favorevole alla chiusura solo delle scuole che avrebbe sostenuto la necessità di chiudere anche negozi e centri commerciali preoccupazione tra i governatori perlomeno le varianti fedriga in Friuli la situazione allarmante Bologna si prepara entrare in zona rossa in Lombardia del 3 marzo Mentre nelle zone in arancione rafforzato anche come Ohi Cremona oltre a 10 comuni del milanese La Commissione Europea ha firmato con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale martedì 2 marzo Buongiorno o dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi ha nominato Generale Francesco Paolo figliuolo nuovo commissario per l’emergenza covid in sostituzione di domenica Arcuri ministri divisi durante la riunione nella cabina di regia con il premier per lelimature dpcm su quelle misure di correre per le scuole in zona arancione la discussione si sarebbe accesa tra chi sarebbe favorevole alla chiusura solo delle scuole che avrebbe sostenuto la necessità di chiudere anche negozi e centri commerciali preoccupazione tra i governatori perlomeno le varianti fedriga in Friuli la situazione allarmante Bologna si prepara entrare in zona rossa in Lombardia del 3 marzo Mentre nelle zone in arancione rafforzato anche come Ohi Cremona oltre a 10 comuni del milanese La Commissione Europea ha firmato con ...

fanpage : Via libera all'uso del #vaccino monodose Johnson&Johnson - sole24ore : Coronavirus oggi. In Lombardia zona arancione scuro per province di Como, Brescia e altri comuni da mercoledì… - fanpage : Una buona notizia! - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - arianna_zamy : RT @PrimeVideoIT: ULTIME NOTIZIE: Il Re di Zamunda sta tornando con tutto il suo entourage al seguito. Metti LIKE ?? per ricevere un prome… -