Stromboli | esplosioni nella notte | ora valori nella norma

(Di martedì 2 marzo 2021) PALERMO – Non soltanto l’Etna. Nella notte anche lo Stromboli si è fatto sentire con una breve serie di esplosioni nell’area Nord, che hanno provocato un lancio di materiale incandescente lungo la Sciara del fuoco. Una parte del materiale è ricaduta anche in direzione del Pizzo.

... un garibaldino che si chiamava Ippolito Nievo, scomparso in mare nei pressi dellonel ... orrendi e puteolenti ritrovi per criminali che tra i fumi dell'assenzio pianificanoe ...Foto Sicilying.comsul vulcano, cenere sparsa per la città: cosa è successo in Sicilia Anche il vulcanodà segni di vita: contemporaneamente ai recenti movimenti dell'Etna, il suo vicino ...Allerta Etna in Sicilia! L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha infatti rilevato un’attività vulcanica (in incremento) nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio 2021. A partire dalle ore 1 ...Si è svegliato anche lo Stromboli. Dopo l’Etna, anche il vulcano dell’omonimo isolotto dell’arcipelago eoliano sta registrando un’attività particolarmente intensa. L'Osservatorio etneo dell'Istituto n ...