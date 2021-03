SSP | la Carrasco come Fogarty e Rea | Ana premiata dal Re

(Di martedì 2 marzo 2021) Le cose vanno sempre meglio per Ana, tornata da poco in sella a seguito del terribile incidente che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera di pilota. La portacolori del team Kawasaki ...

Ultime Notizie dalla rete : SSP Carrasco

Motosprint.it

Le cose vanno sempre meglio per Ana, tornata da poco in sella a seguito del terribile incidente che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera di pilota. La portacolori del team Kawasaki Provec , giorno dopo giorno, ...Le cose vanno sempre meglio per Ana, tornata da poco in sella a seguito del terribile incidente che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera di pilota. La portacolori del team Kawasaki Provec , giorno dopo giorno, ...La spagnola ha ricevuto da Juan Carlos il titolo di Rivelazione Sportiva 2018 durante il Gala Nazionale dello Sport tenutosi a Madrid ...A causa del brutto incidente patito 5 mesi fa, la spagnola non aveva più guidato la sua Kawasaki, ritrovata oggi tra i cordoli del Catalunya Circuit di Barcellona ...