Serra di marijuana | per Sartor condanna a un anno e due mesi

Era stato arrestato in flagranza di reato mentre stava coltivando una serra di marijuana in un casolare isolato nella prima montagna parmense. Luigi Sartor, 46 anni, era in mezzo a centinaia di piantine pronte a produrre oltre due chili di sostanza stupefacente. È stato condannato a un anno, due mesi e venti giorni.