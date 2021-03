Scuole chiuse in zona rossa, ma è scontro sull’arancione: Bianchi: «Se i negozi sono aperti, ragazzi in classe» (Di martedì 2 marzo 2021) Governo diviso sulle misure nelle regioni che sono in zona arancione. Bonetti: «Incentivi e congedi per i genitori». Oggi riunione con i governatori e ultima stretta per la firma del Dpcm Leggi su corriere (Di martedì 2 marzo 2021) Governo diviso sulle misure nelle regioni cheinarancione. Bonetti: «Incentivi e congedi per i genitori». Oggi riunione con i governatori e ultima stretta per la firma del Dpcm

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole, si chiude tutto in zona rossa. Bianchi: "In zona arancione restino aperte se non chiudono i negozi" Nelle aree dove il contagio è fuori controllo - dall'Umbria, alla Basilicata al Molise, dalla provincia di Brescia a quella di Pescara, sono già 12 le Regioni con una parte delle scuole chiuse - il ...

Rinviato a oggi il Dpcm: Governo spaccato sulla stretta alla scuola. Le ipotesi Leggi anche Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: "Aule chiuse nelle zone rosse" Già oggi diverse parti ...anche la Lombardia che con una ordinanza ha allargato le aree arancioni scuro e chiuso le scuole (...

Scuole chiuse, governo al lavoro per rinnovare i congedi Covid Il Sole 24 ORE Il Tar dà ragione a De Luca Dà ragione alla Regione Campania il Tribunale amministrativo regionale, la sospensione delle lezioni in presenza fino al 14 marzo è legittima. Il Tar di Napoli con i decreti 401 e 402 ha respinto l’is ...

Scuole chiuse, striscioni polemici in città Altra Idea esprime il proprio dissenso ad Ancona Striscioni polemici apparsi stamattina davanti al Comune di Ancona per protestare contro la decisione del Sindaco Mancinelli sulla chiusura delle scuol ...

