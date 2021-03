Sanremo 2021 | Irama in gara con La Genesi del tuo Colore testo e video

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 2 marzo 2021): la canzone diè “Ladel Tuo”. Ile ildelle esibizioni. La nuova edizione diandrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 26 cantanti in, e quando disponibili inseriremo anche idelle esibizioni della prima serata di martedì 2 marzo. Qui parleremo della partecipazione di, inizialmente doveva esibirsi il 2 marzo ma a causa della positività di un membro del suo staff la sua partecipazione è stata rinviata amercoledì.è intra i Big dicon Ladel ...