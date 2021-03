Roma – 18enne alla guida di una microcar investe una bimba di tre anni

(Di martedì 2 marzo 2021) È al vaglio la posizione di una diciottenne che ieri mattina ha investito una bambina di treche si trovava in strada con la mamma in via Civitella D’Agliano, in zona Collina Fleming a. La piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni

Labellapassante : RT @kappaTI: Incidente a Roma: polizia insegue rapinatori e si schianta contro un'auto, morta 18enne - kappaTI : Incidente a Roma: polizia insegue rapinatori e si schianta contro un'auto, morta 18enne - bizcommunityit : Volante della polizia insegue rapinatori e si schianta contro un'altra auto: morta 18enne, cinque feriti - GrifoRampante : Volante della polizia si schianta contro un'auto: morta una 18enne, 5 feriti - blogsicilia : #notizie #sicilia Auto della polizia insegue i rapinatori e si schianta contro un'altra auto, morta 18enne -… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 18enne

Un incidente è accaduto in zona Collina Fleming, a, con una minicar che ha investito una bambina di tre anni. La vicenda si è verificata in via ...stanno vagliando la posizione dellache ...... ' Ci hanno fatto capire di non ' postarle' ', racconta una- si ripete ogni domenica, in ... Leggi anche Lo stadio della, le promesse di Raggi e l'annunciteÈ al vaglio la posizione di una diciottenne che ieri mattina ha investito una bambina di tre anni che si trovava in strada con la mamma in via Civitella D’Agliano, in zona Collina Fleming a Roma. La p ...Il Pm ha disposto l'autopsia sulla ragazza. Si cercano intanto i rapinatori inseguiti dagli agenti al momento della tragedia ...