Rimosso da Facebook il profilo fake del generale Figliuolo Ma il giallo resta Una truffa online?

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021) Sembra risolto ilsul presuntodelFrancesco Paolo Attanasio, che ha sostituito Domenica Arcuri alla guida della struttura per l’emergenza anti-covid.suldelDa questa mattina l’account è scomparso dalle pagine del social di Mark Zuckerberg. Che fino a ieri sera era consultabile. Cliccando ora appare la scritta ‘questo documento non è al momento disponibile’. La pagina, che ha scatenato l’ironia della rete, presentava elementi ‘curiosi’. E risibili. Già a partire dalla pagina di copertina. Dove svettava un fotomontaggio. In alto, come immagine di copertina, ilsorridente in primo piano. Al centro, come immagine del ...