Recupero Napoli-Juve, Adl chiede rinvio: non vuole giocare 3 big match in 7 giorni (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Dopo l’eliminazione dalla Europa League contro il Granada gli azzurri dovranno recuperare il match contro la Juventus, la gara che ha alzato un vero e proprio polverone lo scorso ottobre, il 17 marzo. Dato il fitto calendario del Napoli però Adl starebbe pensando a chiedere un ulteriore rinvio. In caso di match con i bianconeri il 17 marzo il Napoli affronterà, in sequenza Milan (14 marzo, Juventus (17) e Roma (21 marzo). Il patron azzurro vorrebbe quindi evitare di affrontare tre avversarie dirette, tute fuori casa, in una singola settimana. Tutto però dipenderà dal match tra Juventus e Porto valido per l’accesso ai Quarti di Finale di Champions League. Se i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo l’eliminazione dalla Europa League contro il Granada gli azzurri dovranno recuperare ilcontro lantus, la gara che ha alzato un vero e proprio polverone lo scorso ottobre, il 17 marzo. Dato il fitto calendario delperò Adl starebbe pensando are un ulteriore. In caso dicon i bianconeri il 17 marzo ilaffronterà, in sequenza Milan (14 marzo,ntus (17) e Roma (21 marzo). Il patron azzurro vorrebbe quindi evitare di affrontare tre avversarie dirette, tute fuori casa, in una singola settimana. Tutto però dipenderà daltrantus e Porto valido per l’accesso ai Quarti di Finale di Champions League. Se i ...

