Quarta ondata Covid, ora aumentano gli scienziati che la “vedono” all’orizzonte (Di martedì 2 marzo 2021) Quarta ondata Covid. Allarme realistico o spauracchio per far digerire le maggiori restrizioni ormai sicure per almeno altri due o forse tre mesi? Difficile dirlo. E’ però evidente che negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli allarmi su una possibile nuova ondata – la Quarta appunto, perché nella terza ci siamo già dentro in pieno – causata dalla diffusione delle varianti del Coronavirus Sars-Cov-2 e dai ritardi nella campagna vaccinale. Allarmi che, è bene dirlo, sono basati sullo studio di dati reali. (segue dopo la foto) Dalla terza alla Quarta ondata Covid: perché potrebbe accadere, cosa dicono gli scienziati Mentre per la terza ondata si attende un picco attorno al prossimo 20 marzo, sempre che le attuali ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021). Allarme realistico o spauracchio per far digerire le maggiori restrizioni ormai sicure per almeno altri due o forse tre mesi? Difficile dirlo. E’ però evidente che negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli allarmi su una possibile nuova– laappunto, perché nella terza ci siamo già dentro in pieno – causata dalla diffusione delle varianti del Coronavirus Sars-Cov-2 e dai ritardi nella campagna vaccinale. Allarmi che, è bene dirlo, sono basati sullo studio di dati reali. (segue dopo la foto) Dalla terza alla: perché potrebbe accadere, cosa dicono gliMentre per la terzasi attende un picco attorno al prossimo 20 marzo, sempre che le attuali ...

Corriere : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - MediasetTgcom24 : Covid, allarme negli Usa: 'Varianti aumentano rischio di una quarta ondata' #covid - Corriere : «Ultimamente abbiamo visto un incremento del 30% a settimana, vuol dire un raddoppio dei casi in due settimane e il… - Elisa34012803 : RT @Corriere: Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - krudesky : RT @Karmaesanguefe1: 'il quarto gatto, il quarto gatto non fu e allora chi fu? il quinto gatto, il quinto gatto non fu e allora chi fu? il… -