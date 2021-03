Protocollo Covid: il Consiglio di Lega si riunisce d’urgenza (Di martedì 2 marzo 2021) Il Consiglio di Lega di Serie A è stato convocato d’urgenza, ed è attualmente riunito, per affrontare la complessa questione del Protocollo Covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl. Lo apprende l’ANSA, spiegando che il Consiglio di Lega è stato convocato a poche ore dall’inizio del match Lazio-Torino, gara alla quale la squadra granata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 marzo 2021) Ildidi Serie A è stato convocato, ed è attualmente riunito, per affrontare la complessa questione del, anche alla luce delle ordinanze della Asl. Lo apprende l’ANSA, spiegando che ildiè stato convocato a poche ore dall’inizio del match Lazio-Torino, gara alla quale la squadra granata L'articolo

