Polizia dà la caccia ai banditi | centra un' auto | uccisa 14enne

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Stefano Vladovich La pattuglia, che inseguiva i rapinatori, è finita contro una Punto: pure il fratello della vittima rischia la vita Inseguono due ladri su una Punto rubata, si schiantano frontalmente contro un'uguale. Muore una, Sheena Lossetto, in macchina con la famiglia. In gravissime condizioni il fratello Giosuè, 20 anni, operato al cuore, la madre Lucia Zito, 39 anni, e il padre Daniele, 55 anni. Ricoverati in codice rosso anche i due agenti dellastradale del comparto Roma Est che erano a bordo della Bmw. Ed èalla coppia di delinquenti che, dopo aver rubato un carico di sigarette su un furgone davanti a una tabaccheria di Tivoli, ha provocato la tragedia all'incrocio fra via di Salone, Settecamini, e via Andrea Noale. I ladri, dopo essere usciti fuori strada, hanno ...