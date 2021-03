Parco Madonnetta, Azione: tragedia giovane colpo abbandono M5S (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Quello che era stato inizialmente descritto come l’inspiegabile malore che ha stroncato la vita di un ragazzo di 16 anni, dalle ultime notizie di stampa sembrerebbe invece una storia agghiacciante: nell’abbandono e nel degrado degli impianti sportivi del Parco della Madonnetta si sono insediati sbandati di ogni sorta, e pare che uno di questi stesse inseguendo il povero Riccardo con un’accetta.” “Il cuore del ragazzo non ha retto e la sua vita e’ stata stroncata nel pieno del suo fiorire. Non e’ stata una disgrazia, ma una tragedia annunciata: i nostri figli non possono morire cosi’ e ciascuno deve rispondere per quello che gli compete”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Grazioli, referente di Roma in Azione per il X Municipio. “Il Parco della Madonnetta e i suoi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Quello che era stato inizialmente descritto come l’inspiegabile malore che ha stroncato la vita di un ragazzo di 16 anni, dalle ultime notizie di stampa sembrerebbe invece una storia agghiacciante: nell’e nel degrado degli impianti sportivi deldellasi sono insediati sbandati di ogni sorta, e pare che uno di questi stesse inseguendo il povero Riccardo con un’accetta.” “Il cuore del ragazzo non ha retto e la sua vita e’ stata stroncata nel pieno del suo fiorire. Non e’ stata una disgrazia, ma unaannunciata: i nostri figli non possono morire cosi’ e ciascuno deve rispondere per quello che gli compete”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Grazioli, referente di Roma inper il X Municipio. “Ildellae i suoi ...

BreakingItalyNe : Roma: Ragazzo di 16 anni morto per un infarto nel parco della Madonnetta ad Acilia: La madre 'Non stava giocando co… - canaledieci : La madre del 16enne morto mentre correva al Parco della Madonnetta attribuisce il decesso alla paura per le minacce… - livia_manna : Questo è il risultato di tre anni di abbandono del Parco della Madonnetta ?? - SilvanaDenicolo : RT @ilfaroonline: Acilia, dai cittadini 16 proposte per riqualificare il Parco della Madonnetta - ilfaroonline : Acilia, dai cittadini 16 proposte per riqualificare il Parco della Madonnetta -