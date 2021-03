Oltre 1000 giocatori di World of Warcraft Classic si uniscono per creare una “nuova” esperienza di livellamento (Di martedì 2 marzo 2021) Oltre mille giocatori di World of Warcraft si stanno unendo per creare una nuova esperienza nella versione Classic del gioco. In assenza di nuovi server - che siano completamente nuovi, cominciando dalla prima fase di WoW Classic vanilla - chi volesse cominciare oggi a giocare il famoso MMO vivendo l'esperienza del 2004, si troverebbe di fronte a server pieni di personaggi di livello massimo e bot. Per fare fronte a questo problema un gruppo di giocatori si è unito per offrire una specie di “reboot” dell'esperienza Vanilla, in uno dei server meno popolati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021)millediofsi stanno unendo peruna nuovanella versionedel gioco. In assenza di nuovi server - che siano completamente nuovi, cominciando dalla prima fase di WoWvanilla - chi volesse cominciare oggi a giocare il famoso MMO vivendo l'del 2004, si troverebbe di fronte a server pieni di personaggi di livello massimo e bot. Per fare fronte a questo problema un gruppo disi è unito per offrire una specie di “reboot” dell'Vanilla, in uno dei server meno popolati. Leggi altro...

Eurogamer_it : Oltre 1000 giocatori di World of Warcraft Classic si uniscono per creare una “nuova” esperienza. Ecco la storia. - TorinoNews24 : Covid in Piemonte, ancora oltre 1000 casi in 24 ore, preoccupa la crescita positivi/tamponi... - ABzeroX : RT @ABzeroX: @PoloNavacchio Oltre 700 like, oltre 300 in un solo giorno!il nostro #sogno è arrivare a 1000 per la finale di domani! GRAZIE… - AltamuraLiveIt : #Altamura Regione Puglia, via libera ad oltre 1000 assunzioni: raggiunto accordo con sindacati - SanteramoLiveIt : Regione Puglia, via libera ad oltre 1000 assunzioni: raggiunto accordo con sindacati -