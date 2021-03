Notorious | accordo per cessione in licenza diritti Free TV con gruppo broadcast internazionale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –Pictures, attraverso la controllataCinemas, ha concluso uncon un primarioleader di mercato a livello mondiale nel settoreper laindi un pacchetto di film current e library per lo sfruttamento pluriennale in modalitàTV per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro di competenza del 2021. In un contesto di mercato in cui, a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19, le sale cinematografiche sono ancora chiuse – spiega la società in una nota – la fruizione in ambito domestico dei contenuti audiovisivi, assume sempre “maggiore importanza”. In questo contesto, con questa operazione, “Pictures dimostra ancora una volta la propria ...