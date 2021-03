Lega Serie A 3 – Buonsenso 0: i padri padroni del calcio combinano l’ennesimo pasticcio (Di martedì 2 marzo 2021) Un’altra pagina nera. Un’altra farsa. Un’altra figura che il calcio italiano non meritava. Lazio-Torino si giocherà, ma a giocare non sarà nessuno perché gli ospiti sono in quarantena: un focolaio Covid li ha colpiti duramente (circa 15 persone tra giocatori, staff e familiari) con la Asl che ha fatto il suo lavoro disponendo la quarantena obbligatoria per una settimana a tutto il gruppo squadra. Quarantena che scadrà a mezzanotte. Ma la Lega di Serie A, che nelle ultime ore ha avuto un’attività più intensa dell’Etna, non ha rinviato la partita. Non ce l’ha fatta. Il Buonsenso ancora una volta è stato messo da parte. E a piangere è sempre il calcio italiano. E non ci sono scuse. Perché, come ben dice il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, si sapeva da giorni che il Torino ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Un’altra pagina nera. Un’altra farsa. Un’altra figura che ilitaliano non meritava. Lazio-Torino si giocherà, ma a giocare non sarà nessuno perché gli ospiti sono in quarantena: un focolaio Covid li ha colpiti duramente (circa 15 persone tra giocatori, staff e familiari) con la Asl che ha fatto il suo lavoro disponendo la quarantena obbligatoria per una settimana a tutto il gruppo squadra. Quarantena che scadrà a mezzanotte. Ma ladiA, che nelle ultime ore ha avuto un’attività più intensa dell’Etna, non ha rinviato la partita. Non ce l’ha fatta. Ilancora una volta è stato messo da parte. E a piangere è sempre ilitaliano. E non ci sono scuse. Perché, come ben dice il presidente della FederGabriele Gravina, si sapeva da giorni che il Torino ...

SkySport : Davide Astori, l'iniziativa sui campi della Serie A a 3 anni dalla scomparsa - DiMarzio : #LazioTorino | Il Consiglio di Lega ribadisce che non ci sarà rinvio - Gazzetta_it : Lazio-Toro non si gioca L'#Asl ha vietato il viaggio, ma la #Lega non rinvia #LazioTorino - ilnapolionline : Lega di Serie A: 'Lazio-Torino si deve giocare oggi' - - Juventina962 : @CampeseVincenzo @alealex73 È il nonno di Spadafora ?? entro sabato ne voglio rinviate altre 2 la lega serie A fino a maggio deve impazzire. -