Le 4 ammonizioni di Twitter se diffondi bufale sui vaccini (alla quinta sei fuori) (Di martedì 2 marzo 2021) Prima le etichette contro la disinformazione sulle elezioni Usa (che hanno prodotto dei veri e propri terremoti, con Donald Trump puntualmente "avvertito" dal sistema di notifica), ora quelle contro le fake news sui vaccini. Twitter scende in campo in maniera ancora più risoluta e presenta il suo sistema per epurare il social network dalle bufale che riguardano le campagne vaccinali in tutto il mondo, in un momento particolarmente delicato: in Italia, per dire, il 41% dei post diffusi – secondo uno studio di Reputation Science – ha un sentiment negativo nei confronti dei vaccini. Le etichette di Twitter funzioneranno in maniera molto rigida, seguendo una serie di principi che le fanno somigliare a una gara a esclusione.

