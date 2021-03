Juventus-Napoli, De Laurentiis vuole cambiare data: il motivo (Di martedì 2 marzo 2021) Juventus-Napoli, De Laurentiis vuole cambiare data: il presidente dei partenopei è contrario a disputare il recupero il 17 marzo Sembra davvero senza fine la storia legata al recupero di Juventus-Napoli. Il big match dell’Allianz Stadium, che doveva disputarsi nella serata del 4 ottobre, era stato rinviato a data da destinarsi dopo l’intervento del Collegio di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021), De: il presidente dei partenopei è contrario a disputare il recupero il 17 marzo Sembra davvero senza fine la storia legata al recupero di. Il big match dell’Allianz Stadium, che doveva disputarsi nella serata del 4 ottobre, era stato rinviato ada destinarsi dopo l’intervento del Collegio di L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Valuteremo in base al precedente di Juventus-Napoli” - capuanogio : ?? Quando si gioca #JuveNapoli e perché la data del recupero (17 marzo?) non è ancora stata ufficializzata - SkySport : Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo alle 18.45: domani l'ufficialità - sluciani76 : @CucchiRiccardo La lega non ha ragione..la lega non è al di sopra dell'autorità giudiziaria. Avrebbe dovuto modific… - SteCice5 : @CucchiRiccardo Se vogliamo ripetere l’iter di Juventus-Napoli accomodiamoci. Altrimenti vista la giurisprudenza d… -