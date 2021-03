Il Volo in lutto per Ignazio Boschetto: la triste notizia alla vigilia di Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) La triste notizia per Il Volo con un lutto per il componente del trio, Ignazio Boschetto. Lui andrà all’Ariston col dolore nel cuore. Il Volo, Ignazio Boschetto ha subito un tremendo lutto. Il componente del celebre trio di tenori ha subito purtroppo la perdita dell’adorato papà. Vito Boschetto è venuto a mancare nel corso delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Laper Ilcon unper il componente del trio,. Lui andrà all’Ariston col dolore nel cuore. Ilha subito un tremendo. Il componente del celebre trio di tenori ha subito purtroppo la perdita dell’adorato papà. Vitoè venuto a mancare nel corso delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

