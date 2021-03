Il tuo ex non muore mai: curiosità sulla commedia d’azione del 2018 in onda stasera (Di martedì 2 marzo 2021) Il tuo ex non muore mai andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Due. Quali sono le curiosità su questa pellicola d’azione e commedia del 2018? Il tuo ex non muore mai: trama, curiosità, trailer ufficiale e cast Il tuo ex non muore mai ha come titolo originale The Spy Who Dumped Me, cioè La spia che mi ha mollato. La pellicola è del 2018, è di produzione statunitense e ha una durata di 117 minuti. La regia è di Susanna Fogel. Audrey e Morgan sono due amiche. Audrey ha appena scoperto che il suo ex è un agente della CIA. L’uomo le aveva chiesto di portare con la sua amica un oggetto speciale a Vienna. Tanto speciale che loro si trovano ostacolate da agenti di ogni tipo, che rende bene ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 2 marzo 2021) Il tuo ex nonmai andrà in, alle ore 21.20, su Rai Due. Quali sono lesu questa pellicoladel? Il tuo ex nonmai: trama,, trailer ufficiale e cast Il tuo ex nonmai ha come titolo originale The Spy Who Dumped Me, cioè La spia che mi ha mollato. La pellicola è del, è di produzione statunitense e ha una durata di 117 minuti. La regia è di Susanna Fogel. Audrey e Morgan sono due amiche. Audrey ha appena scoperto che il suo ex è un agente della CIA. L’uomo le aveva chiesto di portare con la sua amica un oggetto speciale a Vienna. Tanto speciale che loro si trovano ostacolate da agenti di ogni tipo, che rende bene ...

