Gf Vip, Gabriel Garko interviene nella love story tra Rosalinda e Zenga (Di martedì 2 marzo 2021) Questo Grande Fratello Vip è stato talmente lungo che sembra sia passata una vita dal coming out di Gabriel Garko, che in diretta televisiva svelava al pubblico italiano la sua omosessualità rivelando che quella con Rosalinda Cannavò, un tempo conosciuta con il nome d'arte di Adua Del Vesco, era stata una relazione costruita a tavolino. Ora Rosalinda si è lasciata alle spalle le finzioni del passato e ha iniziato una relazione con Andrea Zenga. Ed è proprio Garko a "benedire" questa storia d'amore, con una tenerissima story via Instagram. Il commento di Gabriel Garko e la risposta di Rosalinda "Da amico, vi auguro tutto il meglio", scrive Garko, pubblicando una foto che lo ritrae con la coppia ...

