Euro 2020 in Inghilterra: Boris Johnson conferma (Di martedì 2 marzo 2021) La possibilità che Euro 2020 si svolga per intero in Inghilterra non pare essere così tanto remota. La conferma arriva direttamente dal premier, Boris Johnson, che ha chiesto ufficialmente all'Uefa di poter ospitare per intero tutta la manifestazione in programma la prossima estate, e anche la Coppa del Mondo del 2030. Cosa ha detto Boris Johnson? I risultati fin qui ottenuti dalla massiccia campagna vaccinale in atto in Inghilterra potrebbero seriamente far cambiare di piani dell' Uefa sulla possibilità di rendere l'edizione dei Campionati Europei di calcio non più itinerante, come previsto, ma fissa. Oltretutto Londra ospiterà le due semifinali del torneo(6-7 luglio) e la finale domenica 11 luglio a ...

