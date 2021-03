Ecco perché Lazio-Torino non sarà il remake di Juve-Napoli (Di martedì 2 marzo 2021) Il precedente di Juventus-Napoli potrebbe non c'entrare, anche se la ripetizione ordinata del match saltato a inizio ottobre causa mancata presentazione dei partenopei allo Stadium è un precedente destinato a fare giurisprudenza. Questa volta la vicenda processuale di Lazio-Torino, che la Lega Serie A non ha rinviato malgrado la prescrizione dell'ASL torinese che ha messo in quarantena con isolamento i granata, vietando il viaggio a Roma, si potrà esaurire rapidamente senza trascinarsi. Non perché il Collegio di Garanzia del Coni ha sancito la superiorità delle autorità locali sul protocollo della Figc, ma perché tra le due vicende ci sono differenze formali e sostanziali importanti. Per comprenderlo basta seguire il filo delle parole e di quanto accaduto. "C'è un'oggettiva ... Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Il precedente dintus-potrebbe non c'entrare, anche se la ripetizione ordinata del match saltato a inizio ottobre causa mancata presentazione dei partenopei allo Stadium è un precedente destinato a fare giurisprudenza. Questa volta la vicenda processuale di, che la Lega Serie A non ha rinviato malgrado la prescrizione dell'ASL torinese che ha messo in quarantena con isolamento i granata, vietando il viaggio a Roma, si potrà esaurire rapidamente senza trascinarsi. Nonil Collegio di Garanzia del Coni ha sancito la superiorità delle autorità locali sul protocollo della Figc, matra le due vicende ci sono differenze formali e sostanziali importanti. Per comprenderlo basta seguire il filo delle parole e di quanto accaduto. "C'è un'oggettiva ...

