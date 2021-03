Disordini in Myanmar: si cerca la via del dialogo (Di martedì 2 marzo 2021) I Disordini in Myanmar, dopo il golpe militare, dilagano. La capitale del Paese, Yangon, è teatro di guerriglie urbane. La polizia spara e lancia granate assordanti sulla folla di manifestanti. La situazione appare fuori controllo e la violenza è la nuova legge. Disordini in Myanmar: cosa sta accadendo? I ministri dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Iin, dopo il golpe militare, dilagano. La capitale del Paese, Yangon, è teatro di guerriglie urbane. La polizia spara e lancia granate assordanti sulla folla di manifestanti. La situazione appare fuori controllo e la violenza è la nuova legge.in: cosa sta accadendo? I ministri dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del

AlauddinSaeed1 : RT @Tg3web: Ad un mese esatto dal golpe militare, non si fermano le proteste in Myanmar. Almeno 18 i manifestanti uccisi solo ieri. Mentre… - MoeSandarKyaw8 : RT @Tg3web: Ad un mese esatto dal golpe militare, non si fermano le proteste in Myanmar. Almeno 18 i manifestanti uccisi solo ieri. Mentre… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Ad un mese esatto dal golpe militare, non si fermano le proteste in Myanmar. Almeno 18 i manifestanti uccisi solo ieri. Mentre… - squiddydixit : RT @Tg3web: Ad un mese esatto dal golpe militare, non si fermano le proteste in Myanmar. Almeno 18 i manifestanti uccisi solo ieri. Mentre… - SiculoAnarkiko : Ad un mese esatto dal golpe militare, non si fermano le proteste in #Myanmar. Almeno 18 i manifestanti uccisi solo… -