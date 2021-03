Chi sono i Coma_Cose, in gara a Sanremo con la canzone “Fiamme negli occhi” (Di martedì 2 marzo 2021) I Coma Cose sono Fausto Lama e California. Un duo, una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale.Si conoscono nell’estate del 2016 per ritrovarsi poco dopo colleghi in un negozio di Milano, dal fare i commessi a fare le canzoni non passa molto tempo. L’obiettivo, o meglio, l’esigenza è fotografare la città dagli occhi di chi la guarda e la vive nelle sue infinite sfaccettature. La descrizione di questa fotografia passa da una capacità di scrittura originale, che inaugura un linguaggio inedito, perfino criptico a volte, ma sempre comunicato con la stessa forza e la stessa fame di chi viene dalla provincia, di chi attraversa incantato e spaesato una metropoli con l’ansia di arrivare a fine mese, raccontando i piccoli drammi e i grandi entusiasmi del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) I Coma CoseFausto Lama e California. Un duo, una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gustoro urbano a una poetica cantautorale.Si conoscono nell’estate del 2016 per ritrovarsi poco dopo colleghi in un negozio di Milano, dal fare i commessi a fare le canzoni non passa molto tempo. L’obiettivo, o meglio, l’esigenza è fotografare la città daglidi chi la guarda e la vive nelle sue infinite sfaccettature. La descrizione di questa fotografia passa da una capacità di scrittura originale, che inaugura un linguaggio inedito, perfino criptico a volte, ma sempre comunicato con la stessa forza e la stessa fame di chi viene dalla provincia, di chi attraversa incantato e spaesato una metropoli con l’ansia di arrivare a fine mese, raccontando i piccoli drammi e i grandi entusiasmi del ...

