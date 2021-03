Cessione Inter, BcPartners conferma: “interessati a club di alto livello” (Di martedì 2 marzo 2021) L’Inter è concentrata sul campo, ma a tenere banco è anche il futuro e la Cessione del club. La squadra di Antonio Conte sta disputando una stagione altalenante, in campionato guida la classifica in Serie A ed è la principale candidata alla vittoria dello scudetto, ma le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League sono state sicuramente deludenti. Si continua a parlare anche di situazioni dal punto di vista economico, la pandemia da Coronavirus ha accentuato la crisi delle squadre di calcio che già attraversavano un momento di profonda difficoltà. Suning ha confermato l’impegno, ma si stanno cercando dei soci per migliorare la situazione e programmare al meglio il futuro. La Cessione dell’Inter, le intenzioni di BcPartners Foto di Riccardo Antimiani / AnsaNel ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) L’è concentrata sul campo, ma a tenere banco è anche il futuro e ladel. La squadra di Antonio Conte sta disputando una stagione altalenante, in campionato guida la classifica in Serie A ed è la principale candidata alla vittoria dello scudetto, ma le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League sono state sicuramente deludenti. Si continua a parlare anche di situazioni dal punto di vista economico, la pandemia da Coronavirus ha accentuato la crisi delle squadre di calcio che già attraversavano un momento di profonda difficoltà. Suning hato l’impegno, ma si stanno cercando dei soci per migliorare la situazione e programmare al meglio il futuro. Ladell’, le intenzioni diFoto di Riccardo Antimiani / AnsaNel ...

capuanogio : ?? Secondo il #CorSport alcuni rappresentanti del fondo #BcPartners sarebbero a Milano in queste ore, possibile seg… - passione_inter : Lo scoop di Ravezzani: 'Mi dicono sia stata definita la cessione dell'Inter a Bc Partners' -… - sportface2016 : #Inter, #Ravezzani è sicuro: 'Ormai definita e scontata la cessione da #Suning a #BCPartners' - RobertoRenga : RT @FabRavezzani: Ultim’ora: Da ambienti vicini alla trattativa viene data ormai per definita la cessione dell’Inter da Suning a BC Partner… - CalcioWeb : In arrivo la svolta sulla cessione dell' @Inter: arrivano interessanti indicazioni -