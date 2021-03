Anche questo è Sud | Nicola Irto e la scommessa calabrese del Pd

(Di martedì 2 marzo 2021) Trentanove anni, il più votato nelle regionali 2020, corre da governatore per una Calabria da cambiare con «decisioni drastiche». Sull’ex pm Luigi de Magistris, in corsa pure lui: «Quando lavorava qui come magistrato io facevo il liceo, mentre ora dovremmo parlare di futuro»

guerini_lorenzo : Da 60 anni colorano i nostri cieli. Auguri @FrecceTricolori, simbolo di unità, eccellenza e speranza nel futuro. C… - Raiofficialnews : “Con la passione di sempre, la #Rai è riuscita, nel protocollo più rigoroso, a realizzare una meraviglia. Anche que… - borghi_claudio : @band_sirens infatti il paradosso è questo: il micropartitino fa piccoli danni, se invece diventa grande e c'è un s… - vi_blocco_tutti : RT @Ty_il_nano: Ma anche voi vi sentite fermi in questo limbo fatto di dpcm e assenza totale delle istituzioni misto a pessimismo cosmico l… - starsouis : @adorablharry sì amo quella è la parte che mi disturba meno però anche in questo caso ogni giorno 20 storie tutte u… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche questo

L'Espresso

LeggiTommaso Zorzi vince il Gf Vip, le prime parole dopo la vittoria "Ho sognatomomento, la mia famiglia si sarà sentita piccola così perché parlavo solo di Oppini. Guarda Alfonso, non ...Tre possibili destinazioni Houston apunto potrebbe pensare di scambiare subito Oladipo per ...Miami come Toronto ha ritrovato un ritmo vincente dopo un avvio di stagione non esaltante (...Il caso di un bambino che, dopo aver contratto il virus, è stato colpito da una pericolosa dilatazione delle coronarie ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono un po' preoccupato per tutte queste espulsioni così immediate, anche se tra queste persone ci sono persone che all'interno del Movimento 5 stelle hanno sempre criticat ...