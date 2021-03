Al Governo Draghi manca un 40° sottosegretariato | quello alle droghe

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Ilprevede ben otto sottosegretari alla presidenza del Consiglio - addirittura due per i rapporti col Parlamento! - ma nessuna responsabilità politica è stata assegnatasostanze stupefacenti. Eppure, anche se il primoConte aveva delegato un fiero proibizionista a badare”, l’Italia non è diventata drug-free, né si è trovato un modo efficace di controllare la presenza delle sostanze proibite dAlpi al Canale di Sicilia. Nel momento in cui una delle priorità di azione per i prossimi mesi è quella di investire nella salute delle persone perché questa dimenticanza? Non che le “” siano da affrontare esclusivamente dal punto di vista socio-sanitario, anche le implicazioni penali e industriali devono esser ...