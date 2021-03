Vieri | «L’Inter mi fa impazzire | Lautaro e Lukaku fenomenali»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 marzo 2021) Christianesaltae le ultime prestazioni dei nerazzurri: ecco le dichiarazioni dell’ex grande centravanti sulla squadra di Conte Christian, su Twitch alla Bobo TV, ha parlato del momento del. «mi piace daora. Ha fatto un percorso incredibile, ha battuto la Juve e il Milan giocando un gran calcio. Conte ha ammesso di avere sbagliato su Eriksen, lui deve giocare. Per come sta giocando ora è bellissima da guardare, anche divertente., davanti, sonoloro due, Eriksen è bravo a fare le giocate giuste. Oggi come oggi è una squadra che può vincere il campionato, è merito dell’allenatore». Leggi su Calcionews24.com