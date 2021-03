Tre anni per corruzione a Sarkozy: è il secondo presidente francese a essere condannato al carcere (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere, due con la condizionale. L’accusa è quella di corruzione e traffico di influenze. I fatti risalgono al 2014. Sarkozy è accusato di aver fatto pressioni su un ex giudice della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, per avere informazioni coperte da segreto istruttorio su un altro processo che lo riguardava. In cambio avrebbe offerto un aiuto perché Azibert avesse un incarico nel Principato di Monaco a cui questi ambiva e che non ha mai ottenuto. Un anno in semilibertà? Sarkozy è il secondo presidente della Repubblica condannato a una pena detentiva, dopo Jacques Chirac. La difesa di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) L’exNicolasè statoa tredi, due con la condizionale. L’accusa è quella die traffico di influenze. I fatti risalgono al 2014.è accusato di aver fatto pressioni su un ex giudice della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, per avere informazioni coperte da segreto istruttorio su un altro processo che lo riguardava. In cambio avrebbe offerto un aiuto perché Azibert avesse un incarico nel Principato di Monaco a cui questi ambiva e che non ha mai ottenuto. Un anno in semilibertà?è ildella Repubblicaa una pena detentiva, dopo Jacques Chirac. La difesa di ...

