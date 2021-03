Strasburgo | i 5Stelle verso l’eurogruppo socialista L’ira di Calenda | «Se ci sono loro | vado via io»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Rifiutati dai Verdi, accolti dai rossi. Potrebbe concludersi così l’odissea deierranti a. A sentire infatti la spagnola Iratxe García Pérez non ci sarebbero preclusioni ad uningresso. Tranne una piccola postilla, posta proprio dal capogruppo dei Socialisti e Democratici: l’ultima parola spetta al Pd. Se i compagni italiani daranno il via libera, allora si farà. Nel qual caso, gli iscritti al grupposalirebbero a 155, dieci in più rispetto ad ora, riducendo il distacco che li separa dai Popolari. La strada, tuttavia, non è così in discesa come potrebbe apparire. Il Pd, tanto per cambiare, è alle prese con problemi interni. E il rapporto con iè questione centrale nel dibattito precongressuale. Ierano alleati con i fautori della ...