Sanremo, Ibrahimovic all’Ariston per le prove sul palco (Di lunedì 1 marzo 2021) Prime prove a Sanremo per Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston. Da domani sera e per tutte e cinque le serata, l’attaccante del Milan sarà presente. Oggi durante le prove ha fatto la sua prima discesa dalla famosa scala, per poi farsi spiegare dal direttore artistico e conduttore Amadeus, tifoso interista, come si svolgerà la sua performance. In una delle serate è prevista anche la partecipazioni di Sinisa Mihajlovic insieme allo svedese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Primeper Zlatansuldell’Ariston. Da domani sera e per tutte e cinque le serata, l’attaccante del Milan sarà presente. Oggi durante leha fatto la sua prima discesa dalla famosa scala, per poi farsi spiegare dal direttore artistico e conduttore Amadeus, tifoso interista, come si svolgerà la sua performance. In una delle serate è prevista anche la partecipazioni di Sinisa Mihajlovic insieme allo svedese. SportFace.

FBiasin : Per #Ibrahimovic 'Lesione muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina d… - fattoquotidiano : Ibrahimovic infortunato: si ferma contro la Roma nella settimana del Festival di Sanremo - Corriere : Ibra a Sanremo canterà «Io vagabondo» con Amadeus, Fiorello e Mihajlovic - AscioneMauri : Non voglio insistere però se ieri il signor ibrahimovic si fosse fermato subito non sarebbe arrivata la lesione. As… - GiorgioCarbon12 : RT @leonemaschio: Mezzo milione di euro a Fiorello e Ibrahimovic a Sanremo, con mezza Italia senza lavoro! Continuano ad umiliarci e noi Mu… -