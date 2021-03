**Pd: oggi Direzione, nodo vicesegretaria e Bettini chiede 'chiarimento politico'** (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it.

bendellavedova : Come liberal-democratici, europeisti, riformatori ed ecologisti avevamo avvisato il Partito Democratico sul rischio… - fattoquotidiano : Italia Viva, nel 2018 i fedelissimi di Renzi (all’epoca nel Pd) accusarono il regime saudita per il caso Kashoggi.… - gennaromigliore : Se il Pd a #Napoli preferisce tentare un’alleanza con il M5S ne prendiamo atto. Ma saremo da un’altra parte. La mia… - CioppyC : RT @mariolavia: Chissà se oggi alla Direzione PD uno si alzerà per dire: 'Scusate, il federatore è il capo di un altro partito, che faccia… - Remeggiare : RT @mariolavia: Chissà se oggi alla Direzione PD uno si alzerà per dire: 'Scusate, il federatore è il capo di un altro partito, che faccia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd oggi Governo Draghi: oggi alle 15 il giuramento dei sottosegretari, DIRETTA Cerimonia di giuramento, oggi a Palazzo Chigi a partire dalle 15 per i sottosegretari di Stato del governo Draghi. Sarà ... Deborah Bergamini (Fi), Simona Malpezzi (Pd) (Rapporti con il Parlamento); ...

L'ex ministro Parisi: "Per governare ci vuole un progetto per il paese ma il Pd pensa alle alleanze" ... ad escludere che quella classe politica possa essere composta dagli stessi politici che oggi sono ... Il Pd sembra ormai rincorrere solo gli eventi. Può tornare, secondo lei, ad avere un ruolo ...

Pd: oggi Direzione, nodo vicesegretaria e Bettini chiede 'chiarimento politico' La Sicilia Salvini 'spacca' il Pd sul Codice appalti Cambiano i toni, che fino a poche settimane fa sarebbero forse stati più aspri, ma tra Lega e Partito democratico - un tempo avversari oggi componenti attivi della stessa maggioranza - continuano le s ...

Inchiesta “Acqua fresca”: critiche a Marsilio dalle opposizioni Pescara »Sono assai gravi le parole del Presidente della Regione Abruzzo Marsilio che non ha espresso una netta condanna rispetto ai fatti emersi grazie all’inchiesta della magistratura. Anzi il presi ...

