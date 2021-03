"Non puoi non provarci con una come lei". E Amedeo Goria fa pure il nome in faccia alla Ruta, cala il gelo (Di lunedì 1 marzo 2021) Una piccola-grande impresa, quella messa a segno da Barbara D'Urso. A Live-Non è la D'Urso, nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di domenica 28 febbraio, è infatti riuscita a mettere a confronto Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria. La prima, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sette giorni prima aveva rifiutato di incontrare l'ex marito per "rispetto" nei confronti dell'attuale compagno, Roberto Zappulla. E la Ruta, dalla D'Urso, ha spiegato di aver perdonato i tradimenti di Goria per ben sette volte. E ancora, la Ruta ha aggiunto di avere sospetti su altre due signore, ma poiché non ne era certa non ne voleva sapere nulla. "I primi tradimenti facevano barcollare la mamma dei nostri figli, poi barcollare la giornalista, la donna e il personaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Una piccola-grande impresa, quella messa a segno da Barbara D'Urso. A Live-Non è la D'Urso, nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di domenica 28 febbraio, è infatti riuscita a mettere a confronto Maria Teresaed. La prima, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sette giorni prima aveva rifiutato di incontrare l'ex marito per "rispetto" nei confronti dell'attuale compagno, Roberto Zappulla. E la, dD'Urso, ha spiegato di aver perdonato i tradimenti diper ben sette volte. E ancora, laha aggiunto di avere sospetti su altre due signore, ma poiché non ne era certa non ne voleva sapere nulla. "I primi tradimenti facevano barcollare la mamma dei nostri figli, poi barcollare la giornalista, la donna e il personaggio ...

