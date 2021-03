Napoli, controlli anti-Covid: multe per mancato uso mascherina e spostamenti tra comuni (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocontrolli della Guardia di Finanza, tra Napoli e provincia, per il rispetto delle disposizioni anti-Covid: 1563 persone e 205 attività commerciali controllate, 115 le sanzioni complessive, compresi illeciti come spaccio e contrabbando. Il potenziamento dei controlli ha riguardato soprattutto Napoli città, a seguito anche delle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In dettaglio, il Gruppo Pronto Impiego ha sanzionato in via Toledo cittadini sorpresi in un comune diverso di quello di residenza senza valido motivo, mentre nei quartieri San Lorenzo e San Giuseppe sono stati sanzionati cittadini in strada senza mascherina. Il II Gruppo Porto, durante tutto il fine settimana, all’esterno dell’area portuale, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodella Guardia di Finanza, trae provincia, per il rispetto delle disposizioni: 1563 persone e 205 attività commerciali controllate, 115 le sanzioni complessive, compresi illeciti come spaccio e contrabbando. Il potenziamento deiha riguardato soprattuttocittà, a seguito anche delle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In dettaglio, il Gruppo Pronto Impiego ha sanzionato in via Toledo cittadini sorpresi in un comune diverso di quello di residenza senza valido motivo, mentre nei quartieri San Lorenzo e San Giuseppe sono stati sanzionati cittadini in strada senza. Il II Gruppo Porto, durante tutto il fine settimana, all’esterno dell’area portuale, ...

