Malika Ayane a Sanremo 2021 con Ti piaci così, il video di intervista (Di lunedì 1 marzo 2021) Prepariamoci a ballare e cantare a squarciagola. È questa la reazione che Malika Ayane auspica dopo il primo ascolto in quel di Sanremo 2021 della sua Ti piaci così, un brano in crescendo in cui le parole ben pesate da Pacifico fungono quasi da didascalia come davanti a un quadro astratto che capisci innanzitutto con la pancia e il cuore. La cantante arriva al festival molto carica e soddisfatta per una canzone che definisce amor proprio allo stato puro, nel senso di accettazione serena di sé, alleata perfetta davanti agli ostacoli della vita, ventata di leggerezza da tradurre anche in una follia sui pattini. Come? Guarda un poì qui sotto ;-) LEGGI ANCHE Malika Ayane, nuovo ritorno a Sanremo 2021 >> speciale ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Prepariamoci a ballare e cantare a squarciagola. È questa la reazione cheauspica dopo il primo ascolto in quel didella sua Ti, un brano in crescendo in cui le parole ben pesate da Pacifico fungono quasi da didascalia come davanti a un quadro astratto che capisci innanzitutto con la pancia e il cuore. La cantante arriva al festival molto carica e soddisfatta per una canzone che definisce amor proprio allo stato puro, nel senso di accettazione serena di sé, alleata perfetta davanti agli ostacoli della vita, ventata di leggerezza da tradurre anche in una follia sui pattini. Come? Guarda un poì qui sotto ;-) LEGGI ANCHE, nuovo ritorno a>> speciale ...

IlContiAndrea : I Big che canteranno mercoledì (in ordine alfabetico) Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La… - rtl1025 : ?? Ecco i Big che saranno sul palco mercoledì: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La rappres… - OndeFunky : In gara mercoledì (giovani): David Shorty, Dellai, Wrongonyou, Zuccoli Big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, G… - MFJenks : RT @ohyeahyeahfire: THESE ARTISTS ARE GOING TO PERFORM ON WEDNESDAY: BUGO GAIA ERMAL META EXTRALISCIO GIO EVAN FULMINACCI LA RAPPRESENTA… - _SofiaL7_ : RT @tvsorrisi: Vi possiamo garantire fin da ora che una Malika Ayane a Sanremo, così, non l'avete mai vista. “Ti piaci così” è un brano tra… -