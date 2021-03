Lo sfogo di un infermiere napoletano | “Sono avvilito”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 1 marzo 2021) “È avvilente non avere la più pallida idea di quando questa storia potrà finire”. Scrive così, in un lungo post su Facebook, Flavio De Cicco, undell’Azienda ospedaliera dei Colli e consigliere della IV Municipalità di Napoli. De Cicco racconta la situazione in cui versa l’ospedale in cui lavora e di come i casi siano in aumento. “È avvilente il numero dei casi in continuo aumento” si legge nel post. “È avvilente l’aggressività di queste varianti. È avvilente l’abbassamento dell’età media interessata. È avvilente dover dire ad un ragazzo di 26 anni che tutto va bene, ma che dovrà essere intubato. È avvilente continuare a vedere persone che ci lasciano. È avvilente il continuo menefreghismo di tanti”. È un lungoquello di Flavio, che poi spezza una lancia a favore della sua categoria e di quella dei medici impegnati in prima ...