Ultime Notizie dalla rete : Libia peschereccio Rotta balcanica: l'intervento del dottor Bartòlo in Consiglio comunale In Libia continuano a esserci dei veri e propri lager. Tra Turchia e Grecia continuano a ...ai soccorsi ai sopravvissuti del tragico naufragio di Lampedusa il 3 ottobre del 2013 di un peschereccio con ...

Presidente Draghi, si dimostri il 'migliore': revochi i finanziamenti agli aguzzini libici Un diciannovenne richiedente asilo proveniente da un Paese dell'Africa occidentale, è stato salvato da un peschereccio spagnolo insieme a 11 persone. Era il 2018, lui era partito dalla Libia e ...

Pescatori sequestrati in Libia, torna in mare il peschereccio 'Medinea' Il Tempo Libia: peschereccio ‘Medinea’ riparte, il comandante ‘torneremo per Pasqua’ Palermo, 1 mar. (Adnkronos) – Lascerà tra poco il porto di Mazara del Vallo (Trapani) il peschereccio ‘Medinea’, uno dei due motopesca sequestrati il primo settembre scorso in acque internazionali dal ...

Pescatori sequestrati in Libia, torna in mare il peschereccio 'Medinea' Palermo, 1 mar. (Adnkronos) - Oggi il motopesca 'Medinea', liberato dopo 108 giorni di sequestro in Libia e rientrato nel porto di Mazara lo scorso 20 dicembre, tornerà in mare aperto "per ricominciar ...

