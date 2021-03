Lega Serie A | il ricordo di Astori | ' Davide è sempre con noi'

ZZiliani : Cara Lega @SerieA, so che fatichi molto a vendere i diritti tv, tutti giocano al ribasso, il nostro calcio fa pena.… - SerieA : Termina la 2??3??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per n… - LegaProOfficial : Il sogno della #LegaPro: il beato #CarloAcutis patrono della #SerieC ???? - sportface2016 : #TernanaCavese rinviata a data da destinarsi - milansette : La Lega Serie A ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25^ giornata -

ROMA - LaA , in occasione del terzo anniversario dalla morte di Davide Astori (scomparso il 4 marzo 2018 a Udine), onorerà il suo ricordo in tutte le gare della 25ª giornata diA. Al minuto 13'...Vogliamo portare la VAR anche inB, è fondamentale'. VAR A CHIAMATA - 'Avrei un disturbo ... VAR IN B - 'Laha fatto la richiesta e questo è un bisogno. Siamo a servizio della stessae ...La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A TIM. Al minuto 13’ 00’’ su tutti i maxischermi degli stadi ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A Tim. Al minuto 13’00’’ su tutti ...