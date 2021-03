Jodie Foster in pigiama, Joaquin Phoenix con la felpa: i Golden Globe diventano "casalinghi" (Di lunedì 1 marzo 2021) Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è a vestirci più comodi. E le star connesse per la cerimonia dei Golden Globe, da remoto, lo hanno dimostrato. Jodie Foster, ad esempio, ha incassato il premio come “miglior attrice non protagonista” in pigiama direttamente dal divano. Ma non è l’unica: Joaquin Phoenix, tornato sul palco nelle vesti di presentatore, ha abbinato pantaloni sportivi, camicia bianca e cravatta nera con una felpa con cappuccio. E Chloé Zhao, prima donna di colore a vincere come miglior regista ai Golden Globes, si è collegata da casa con una semplice maglietta a maniche lunghe, senza trucco né un’acconciatura particolare e ha alzato la tazza verso la telecamera in segno di brindisi. Scene di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è a vestirci più comodi. E le star connesse per la cerimonia dei, da remoto, lo hanno dimostrato., ad esempio, ha incassato il premio come “miglior attrice non protagonista” indirettamente dal divano. Ma non è l’unica:, tornato sul palco nelle vesti di presentatore, ha abbinato pantaloni sportivi, camicia bianca e cravatta nera con unacon cappuccio. E Chloé Zhao, prima donna di colore a vincere come miglior regista ais, si è collegata da casa con una semplice maglietta a maniche lunghe, senza trucco né un’acconciatura particolare e ha alzato la tazza verso la telecamera in segno di brindisi. Scene di ...

