“Italiani di m… | adesso vi picchiamo” A Pistoia aggressione con aggravante di odio razziale

Pistoia, 1 mar – La Polizia di Pistoia ha identificato e denunciato alla Procura e al Tribunale dei Minori quattro giovani stranieri, uno dei quali minorenne, ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni di cinque ragazzi Italiani avvenuta nel centro storico di Pistoia. La richiesta di una sigaretta fa scattare la violenza Poco prima delle ore 21, nella serata di venerdì scorso, i due gruppi si sono incontrati all'incrocio tra piazza San Francesco e via Buozzi. Gli aggressori hanno avvicinato i giovani Italiani con la scusa di chiedere una sigaretta. Al loro rifiuto sono scattate prima le minacce, anche con una bottiglia, e poi l'aggressione vera e propria con calci e pugni. Una delle vittime ha dovuto far ricorso a cure mediche per un labbro rotto, giudicato ...

