Infortunio Ibrahimovic | è lesione muscolare Out 3 settimane

(Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 marzo 2021 " La vittoria ottenuta a spese della Roma con una prestazione più che convincente ha risvegliato gli entusiasmi in casa Milan ma anche portato in dote, se così si può dire, ...

Anche Calhanoglu ko L'non è stato però l'unico contrattempo incontrato dai rossoneri ieri sera: a gara in corso sono infatti usciti per problemi fisici anche Hakan Calhanoglu ...La lesione del muscolo lungo dell'adduttore sinistro, patita nel corso di Roma - Milan, è il terzomuscolare di Zlatannel corso di questa stagione. Il quarto stop, considerando anche il periodo da contagiato Covid dello scorso autunno. Una serie di problemi fisici che ha fin ...Dal campo a Sanremo a distanza di circa 48 ore. Niente colpi di testa o rovesciate per Zlatan Ibrahimovic: ad un giorno dall’infortunio all’adduttore sinistro e la terribile notizia dello stop che mol ...Oggi esami medici per Zlatan Ibrahimovic, domani la prima sanremese e mercoledì forse la partita con l’Udinese ...