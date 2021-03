Golden Globe 2021: l’accento di Gillian Anderson genera confusione sui social (Di martedì 2 marzo 2021) L'accento usato da Gillian Anderson per accettare il Golden Globe vinto per il ruolo di Margaret Thatcher è fonte di una certa confusione sui social. L'accento usato da Gillian Anderson per accettare il Golden Globe 2021 vinto per il ruolo di Margaret Thatcher è fonte di una certa confusione sui social. L'attrice, premiata per aver interpretato la celebre e controversa figura politica inglese, ha infatti parlato con un accento americano mentre ringraziava chi di dovere e, come riportato da CNN, la cosa ha generato qualche perplessità in rete per chi è abituato a sentirla con cadenze più britanniche. Questo perché Gillian ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) L'accento usato daper accettare ilvinto per il ruolo di Margaret Thatcher è fonte di una certasui. L'accento usato daper accettare ilvinto per il ruolo di Margaret Thatcher è fonte di una certasui. L'attrice, premiata per aver interpretato la celebre e controversa figura politica inglese, ha infatti parlato con un accento americano mentre ringraziava chi di dovere e, come riportato da CNN, la cosa hato qualche perplessità in rete per chi è abituato a sentirla con cadenze più britanniche. Questo perché...

