Due ruote chiudono febbraio in chiaroscuro | bene solo gli scooter

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il mercato delle duechiude unin: si registra nel complesso un +3,4% per 20.531 veicoli (immatricolato + ciclomotori), ma la crescita robusta degli(+18,9%) è stata controbilanciata dal calo delle vendite di ciclomotori (-24,7%) e moto (-7,4%). E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell‘ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. “Se da una parte le duesi confermano un’apprezzata soluzione di mobilità fruibile e distanziata in grado di soddisfare le esigenze legate agli spostamenti quotidiani in ambito urbano e a quelli di lungo raggio, dall’altra pesano ancora sulla domanda le incertezze economiche e quelle legate all’evoluzione sanitaria della pandemia. A questo si aggiunge inoltre la graduale immissione di veicoli EURO 5 nella rete ...

