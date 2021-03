Covid: D'Elia (Pd), 'dad anche per più piccoli, congedi e aiuti a genitori' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La pandemia impone di nuovo in tanti luoghi la didattica a distanza anche per i più piccoli. Devono tornare anche i #congedi e gli aiuti ai genitori #dad @pdnetwork". Lo scrive su twitter Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La pandemia impone di nuovo in tanti luoghi la didattica a distanzaper i più. Devono tornarei #e gliai#dad @pdnetwork". Lo scrive su twitter Cecilia D', portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche.

Gianni_Elia : RT @avvbenedetto: Se avessi la possibilità pagherei il #vaccino ! 1) Sgraverei il SSN della mia #vaccinazione ed eviterei il costo allo Sta… - Gianni_Elia : RT @ubaldo_angelo: @avvbenedetto concordo pienamente. Moriremo non di Covid, ma di ipocrisia collettivista. - elia_amato : RT @RobertoBurioni: FDA ha appena approvato il vaccino J&J. Altra arma efficace contro COVID-19. Attendiamo l’approvazione EMA (che sono ce… - elia_favaretto : Coglione che per 'venire bene' in una foto, sfrutta il momento del covid e si mette la mascherina per coprire la fa… - elia_amato : RT @RobertoBurioni: Ricordatevi: se i vaccini mancano non è per colpa del destino cinico e baro, ma per precise (e sbagliate) scelte politi… -