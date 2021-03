Corpi carbonizzati | il ritrovamento in un’auto in fiamme | le ipotesi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Le forze dell’ordine stanno indagando in relazione al rinvenivemnto di duetrovati all’interno di un veicolo finito a fuoco.rinvenuti in provincia di Ferrara. Il macabroè avvenuto nella località emiliana di Rero di Tresignana. Alcuni passanti avevano avvertito le forze dell’ordine della presenza diin. Questo ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RADIOBRUNO1 : Il ritrovamento dei due cadaveri nella serata di ieri #Incendio #Ferrara #auto #Cronaca #RadioBruno #1marzo - news_ferrara : Rero, trovati due corpi carbonizzati dentro l'auto: indagini a tutto campo - fanpage : Dalla carcassa dell'auto in fumo sono stati estratti due corpi carbonizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Corpi carbonizzati

Mistero e orrore a Rero di Tresignana , in provincia di Ferrara , dove nella serata di ieri 28 febbraio duesono stati trovatiin un'auto andata in fiamme in un campo agricolo. Al momento non si conoscono precisamente le circostanze del dramma, e per questo sono al lavoro i carabinieri , ...... qui, dopo aver spento il rogo, hanno trovato all'interno dell'auto due cadaveri. La ... disposta sui duedal pubblico ministero della procura Ferrara Lisa Busato; nel frattempo gli ...Sono stati rinvenuti ieri sera all'interno di un'auto, due cadaveri carbonizzati. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.Trovati nella tarda serata di ieri due cadaveri carbonizzati all'interno di un'auto in un campo agricolo nel ferrarese. Ieri sera verso le ore 21.30, i Carabinieri della Compagnia di Copparo (Ferrara) ...