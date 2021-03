Cieli sereni e temperature miti almeno fino a giovedì (Di lunedì 1 marzo 2021) Primo Marzo, e la primavera in arrivo si sente proprio anche a Bergamo. Con Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo vediamo se il bel tempo durerà. ANALISI GENERALE Il centro di alta pressione, presente tra il Mare del Nord e la Germania, si allunga progressivamente sulla Penisola Italica. Esso manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza assolato almeno fino a giovedì, con valori termici diurni sempre miti. Lunedì 1 marzo 2021 Tempo Previsto: fino al tardo mattino su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con rari passaggi di nubi in altitudine. Banchi di nebbia durante la notte ed all’alba sulla Bassa Padana dall’Alessandrino fino al Mantovano. Dal meriggio su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con locale transito di nubi in altitudine in tarda serata dal ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Primo Marzo, e la primavera in arrivo si sente proprio anche a Bergamo. Con Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo vediamo se il bel tempo durerà. ANALISI GENERALE Il centro di alta pressione, presente tra il Mare del Nord e la Germania, si allunga progressivamente sulla Penisola Italica. Esso manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza assolato, con valori termici diurni sempre. Lunedì 1 marzo 2021 Tempo Previsto:al tardo mattino su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con rari passaggi di nubi in altitudine. Banchi di nebbia durante la notte ed all’alba sulla Bassa Padana dall’Alessandrinoal Mantovano. Dal meriggio su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con locale transito di nubi in altitudine in tarda serata dal ...

Primo Marzo, e la primavera in arrivo si sente proprio anche a Bergamo. Con Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo vediamo se il bel tempo durerà. ANALISI GENERALE

Almanacco di lunedì 1 marzo 2021 Centro: Soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; qualche addensamento in più in Sardegna. Temperature stabili o in lievissima ripresa, massime tra 14 e 18. Sud: Variabile tra ...

