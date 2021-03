Ciclismo | Parigi-Nizza 2021 | calendario | programma | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 2 marzo 2021) La stagionedel grandeentra sempre più nel vivo con la, prima corsa a tappe di livello internazionale in Europa. Un appuntamento di grande tradizione, con tanti big ai nastri di partenza per affrontare le otto tappe inda domenica 7 a domenica 14 marzo. Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Tao Geoghegan Hart sono sono alcuni dei corridori più attesi sulle strade francesi che in questa edizione numero 79 vedrà Maximilian Schachmann difendere il titolo conquistato nel 2020 nella “Corsa del Sole”. IN TV – Lasarà trasmessa tutti i giorni intv sia da RaiSport che da Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche insu RaiPlay, ...