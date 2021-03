Amadeus | “Percorso durissimo Per me Sanremo comincia ora”

(Di lunedì 1 marzo 2021) "Sono felice. Per meinizia adesso. Sono davvero molto emozionato: lo ero anche l'anno scorso ma quest'anno vuol dire anche ci siamo. Sembra che di anni ne siano passati 4 o 5". Cosìiniziando la conferenza stampa che apre la 71esima edizione del Festival. "E' stato undifficilissimo e voglio ringraziare chi ha voluto fortemente questo festival: la Rai, chi lavora con me, gli autori. Da qui ripartono da qui tante cose: quando ho sentito della Sardegna zona bianca sono esploso di felicità.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/03/202103011750 A--si-valuta-presenza-minima--anche-50-persone 20210301 video 13515685.mp4Spero che sia un ritorno alla normalità, l'inizio di tante cose belle, come la riapertura a fine mese di teatri e cinema. Sono felice ...

Raiofficialnews : “Sono molto emozionato. #Sanremo2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da… - infoitcultura : Sanremo, Amadeus: “Percorso difficilissimo ma finalmente ci siamo” - simoricci13 : RT @Raiofficialnews: “Sono molto emozionato. #Sanremo2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qu… - ciccia61 : RT @Raiofficialnews: “Sono molto emozionato. #Sanremo2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qu… - Daniele57754302 : RT @Raiofficialnews: “Sono molto emozionato. #Sanremo2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Percorso

"Sembra siano passati quattro - cinque anni e non solo uno " ha proseguitoin apertura di conferenza stampa " Arrivare qui è stato undifficilissimo. Speriamo che da qui si possa ..."Sembra siano passati quattro - cinque anni e non solo uno " ha proseguitoin apertura di conferenza stampa " Arrivare qui è stato undifficilissimo. Speriamo che da qui si possa ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo del 2021, con la prima conferenza di stampa di presentazione della kermesse. «Siamo qui. - dice Amadeus su Sanremo 2021 - Per me adesso inizia il Festival d ...